Американські військові приїхали до Ізюму

Генерал армії США Кейт Келлог та делегація американських військових приїхали сьогодні у звільнений від окупантів Ізюм Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВС Олег Синєгубов.



«Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією, і ознайомилися з доказами російських військових злочинів у Харківській області», — розповів він.



За словами Синегубова, на місці з генералом США вдалося обговорити питання подальшого відновлення Ізюму, небезпечну та гуманітарну ситуацію у регіоні.



«Окремо розглянули невідкладні потреби області у військовій сфері. Дякуємо пану Келлогу та нашим американським партнерам за увагу до Харківської області та підтримку. Працюємо далі», — додав голова адміністрації.