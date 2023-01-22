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Американські військові приїхали до Ізюму

22 січня 2023, 16:35

Американські військові приїхали до Ізюму

Генерал армії США Кейт Келлог та делегація американських військових приїхали сьогодні у звільнений від окупантів Ізюм Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВС Олег Синєгубов.

«Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією, і ознайомилися з доказами російських військових злочинів у Харківській області», — розповів він.

За словами Синегубова, на місці з генералом США вдалося обговорити питання подальшого відновлення Ізюму, небезпечну та гуманітарну ситуацію у регіоні.

«Окремо розглянули невідкладні потреби області у військовій сфері. Дякуємо пану Келлогу та нашим американським партнерам за увагу до Харківської області та підтримку. Працюємо далі», — додав голова адміністрації.

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