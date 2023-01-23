Задержаны «‎продавцы» украинского гражданства россиянам‎ — СБУ

В Киеве задержаны злоумышленники, которые представлялись сотрудниками Службы безопасности Украины, и предлагали иностранцам услуги по получению украинского паспорта. Об этом сообщается в Telegram СБУ 23 января.



По данным ведомства, задержанные наладили схему фейкового приобретения гражданства Украины. Они предлагали иностранцам помощь в получении украинского паспорта за десять тысяч долларов. Злоумышленники утверждали, что у них есть связи в правоохранительных органах, которые помогут в получении гражданства.



Сообщается, что злоумышленники гарантировали оформление украинского гражданства для россиянки, которая имеет временный вид на жительство на территории Украины. Для подтверждения причастности к СБУ «‎продавцы украинских паспортов» предъявили гражданке РФ фальшивое ‎«служебное удостоверение».



Злоумышленники были задержаны сотрудниками СБУ во время передачи первой части денег за паспорт.



По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Киева один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.



«‎Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности»‎, — сказано в сообщении СБУ.

Бизнесмен Виталий Колесников, находящийся в розыске в Украине, сбежал в Россию, получил «паспорт» группировки «ЛНР» и зарегистрировал девять компаний в соответствии с законами РФ на территории временно оккупированной части Донецкой области.



Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают быть действительными. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.