Задержаны «‎продавцы» украинского гражданства россиянам‎ — СБУ

В Киеве задержаны злоумышленники, которые представлялись сотрудниками Службы безопасности Украины, и предлагали иностранцам услуги по получению украинского паспорта. Об этом сообщается в Telegram СБУ 23 января.
По данным ведомства, задержанные наладили схему фейкового приобретения гражданства Украины. Они предлагали иностранцам помощь в получении украинского паспорта за десять тысяч долларов. Злоумышленники утверждали, что у них есть связи в правоохранительных органах, которые помогут в получении гражданства.
Сообщается, что злоумышленники гарантировали оформление украинского гражданства для россиянки, которая имеет временный вид на жительство на территории Украины. Для подтверждения причастности к СБУ «продавцы украинских паспортов» предъявили гражданке РФ фальшивое «служебное удостоверение».
Злоумышленники были задержаны сотрудниками СБУ во время передачи первой части денег за паспорт.
По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Киева один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.
«Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности», — сказано в сообщении СБУ.
Бизнесмен Виталий Колесников, находящийся в розыске в Украине, сбежал в Россию, получил «паспорт» группировки «ЛНР» и зарегистрировал девять компаний в соответствии с законами РФ на территории временно оккупированной части Донецкой области.
Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают быть действительными. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.