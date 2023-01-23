Затримано «продавців» українського громадянства росіянам — СБУ

У Києві затримано зловмисників, що представлялися як співробітники Служби безпеки України, та пропонували іноземцям послуги з отримання українського паспорта. Про це повідомляється в Telegram СБУ 23 січня.



За даними відомства, затримані налагодили схему фейкового набуття громадянства України. Вони пропонували іноземцям допомогу в отриманні українського паспорта за десять тисяч доларів. Зловмисники стверджували, що мають зв'язки в правоохоронних органах, які допоможуть в отриманні громадянства.



Повідомляється, що зловмисники гарантували оформлення українського громадянства для росіянки, яка має тимчасовий дозвіл на проживання на території України. Для підтвердження причетності до СБУ «продавці українських паспортів» пред'явили громадянці РФ фальшиве «службове посвідчення».



Зловмисників затримали співробітники СБУ під час передачі першої частини грошей за паспорт.



За даними слідства, фігурантами виявилися двоє мешканців Києва, один з яких притягувався до кримінальної відповідальності за напад на поліцейського.



«Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення винних до відповідальності», — сказано в повідомленні СБУ.

Бізнесмен Віталій Колесников, який перебуває в розшуку в Україні, втік до Росії, отримав «паспорт» угруповання «ЛНР» та зареєстрував дев'ять компаній відповідно до законів РФ на території тимчасово окупованої частини Донецької області.



Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився у період військового стану, продовжують бути дійсними. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.