Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Осталось чуть больше 20% — ГУР о количестве высокоточных ракет в России

23 января 2023, 18:58

Осталось чуть больше 20% — ГУР о количестве высокоточных ракет в России

У России осталось чуть больше 20 процентов высокоточных ракет, это около 550 единиц. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Delfi.

По его словам, у страны-агрессора хватит ракет на два-три массированных удара, если российские войска будут выпускать более 80 ракет.

«‎У них есть Искандеры, есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось чуть больше 20%  довоенных запасов и то, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц»‎, — уточнил Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что в России есть дефицит ракет, поэтому военные РФ начали комбинировать их с дронами-камикадзе как иранского производства, так и своими. Кроме того, Россия переделывает ракеты С-300 и С-400 для запуска «‎земля-земля»‎.

«‎Это не точное оружие, но разрушительное»‎, — отметил Скибицкий.

У российской армии осталось 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет, 12% дронов. Об этом стало известно из инфографики, которую опубликовал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

По состоянию на 22 ноября 2022 года, по словам Резникова, в России осталось 119 ракет «‎Искандер»‎ (13%). К началу войны в арсенале оккупантов было 900 ракет, затем было произведено 48 ракет. Российская армия израсходовала 829 ракет.

Еще по теме

Люди
Вадим Скибицкий
Организации
ГУР МОУ
Прочее
Война Ракеты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:48
«ЛНР»: В Кременной в ходе обстрела погиб ребенок, четыре человека ранены
14:17
Минобороны РФ заявило о захвате села Краснополевка под Соледаром
14:13
Из-за обстрела в Донецке пострадали четверо людей — оккупационные «власти»
12:25
В Луганской ОВА рассказали о ситуации с ценами на продукты в оккупации
09:56
Путин создал в захваченном Донецке управление ФСБ
09:17
Потери оккупантов от взрыва в Кадиевке насчитывают не один десяток людей — Гайдай
23:00
Главные события в оккупации 22 января
18:55
«ДНР» заявила о сбитии ракеты «Точка-У» над Иловайском
23:00
Главные события в оккупации 21 января
22:05
Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ►
17:23
В Донецке погиб мужчина, его тело лежит на улице
13:53
Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ►
10:15
«ДНР» заявила о ранении пятерых мужчин в Донецке и Горловке
23:56
Главные события в оккупации 20 января
10:59
Оккупанты изменили тактику перемещения техники в районе Мариуполя
все новости
19:35
Количество пострадавших в результате обстрела Донецка выросло до четырех
19:30
Армия РФ ударила ракетами по Краматорску. Мэр показал последствия
19:11
Россияне обстреляли громаду в Сумской области: Погибла женщина
18:58
Осталось чуть больше 20% — ГУР о количестве высокоточных ракет в России
18:34
СМИ: В Норвегии задержали экс-командира из ЧВК «Вагнера», который просил о политическом убежище
18:10
В Мариуполе чаще всего жалуются на высокие цены на продукты — «‎ДНР» ‎‎
17:55
ЕС одобрил пакет военной помощи Украине на 500 млн евро
17:32
Задержаны «‎продавцы» украинского гражданства россиянам‎ — СБУ
17:08
Ракетный удар по дому в Днепре: Тела восьми погибших до сих пор не опознаны
16:54
В Херсонской области в ходе обстрела погиб мужчина
16:50
На востоке Украины ВСУ сбили два самолета, вертолет и ракеты оккупантов
15:55
Королевскую, ее мужа и еще двух нардепов от бывшей ОПЗЖ лишат мандатов — СМИ
15:30
Резников отрицает закупку продуктов для ВСУ по завышенным ценам. НАБУ начало расследование
15:15
Жителя Славянска приговорили к 8 годам лишения свободы за работу на оккупантов
14:48
«ЛНР»: В Кременной в ходе обстрела погиб ребенок, четыре человека ранены
все новости
ВИДЕО
Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ► Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ►
21 января, 22:05
Бои за Бахмут: В городе остаются девять тысяч человек Бои за Бахмут: В городе остаются девять тысяч человек
21 января, 22:00
Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ► Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ►
21 января, 13:53

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама