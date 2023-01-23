Осталось чуть больше 20% — ГУР о количестве высокоточных ракет в России

У России осталось чуть больше 20 процентов высокоточных ракет, это около 550 единиц. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Delfi.



По его словам, у страны-агрессора хватит ракет на два-три массированных удара, если российские войска будут выпускать более 80 ракет.



«‎У них есть Искандеры, есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось чуть больше 20% довоенных запасов и то, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц»‎, — уточнил Скибицкий.



Представитель ГУР подчеркнул, что в России есть дефицит ракет, поэтому военные РФ начали комбинировать их с дронами-камикадзе как иранского производства, так и своими. Кроме того, Россия переделывает ракеты С-300 и С-400 для запуска «‎земля-земля»‎.



«‎Это не точное оружие, но разрушительное»‎, — отметил Скибицкий.

У российской армии осталось 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет, 12% дронов. Об этом стало известно из инфографики, которую опубликовал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.



По состоянию на 22 ноября 2022 года, по словам Резникова, в России осталось 119 ракет «‎Искандер»‎ (13%). К началу войны в арсенале оккупантов было 900 ракет, затем было произведено 48 ракет. Российская армия израсходовала 829 ракет.