Осталось чуть больше 20% — ГУР о количестве высокоточных ракет в России

У России осталось чуть больше 20 процентов высокоточных ракет, это около 550 единиц. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Delfi.
По его словам, у страны-агрессора хватит ракет на два-три массированных удара, если российские войска будут выпускать более 80 ракет.
«У них есть Искандеры, есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось чуть больше 20% довоенных запасов и то, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц», — уточнил Скибицкий.
Представитель ГУР подчеркнул, что в России есть дефицит ракет, поэтому военные РФ начали комбинировать их с дронами-камикадзе как иранского производства, так и своими. Кроме того, Россия переделывает ракеты С-300 и С-400 для запуска «земля-земля».
«Это не точное оружие, но разрушительное», — отметил Скибицкий.
У российской армии осталось 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет, 12% дронов. Об этом стало известно из инфографики, которую опубликовал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
По состоянию на 22 ноября 2022 года, по словам Резникова, в России осталось 119 ракет «Искандер» (13%). К началу войны в арсенале оккупантов было 900 ракет, затем было произведено 48 ракет. Российская армия израсходовала 829 ракет.