В Черном море на боевом дежурстве находится шесть носителей «Калибров» с 40 ракетами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морского флота ВСУ.



«На сегодняшний день в 10:00 ситуация такова: в Черном море есть 11 вражеских кораблей, из которых шесть перевозчиков крылатых ракет «Калибр», общий залп которого составляет 40 ракет», - говорится в сообщении.



В Средиземном море находится 10 кораблей противника, из них пять носителей «Калибров», общий залп которых составляет – 72 ракеты.



За неделю в интересах Российской Федерации проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Черному морю 107 судов, из них 41 продолжило движение в направлении пролива Босфор.



До Азовского моря в интересах России прошло 191 судно, из них 56 двигались из пролива Босфор.



В ВМС отметили, что указанные суда совершали движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).