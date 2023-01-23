Залишилося трохи більше 20% — ГУР про кількість високоточних ракет у Росії

У Росії залишилося трохи більше 20 відсотків високоточних ракет, це близько 550 одиниць. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi.



За його словами, у країни-агресора вистачить ракет на два-три масовані удари, якщо російські війська випускатимуть понад 80 ракет.



«У них є Іскандери, є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося трохи більше 20% довоєнних запасів і те, що було зроблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць», — уточнив Скібіцький.



Представник ГУР підкреслив, що в Росії є дефіцит ракет, тому військові РФ почали комбінувати їх із дронами-камікадзе як іранського виробництва, так і своїми. Крім того, Росія переробляє ракети С-300 і С-400 для запуску «земля-земля».



«‎Це не точна зброя, але руйнівна»‎, — зазначив Скібіцький.

У російської армії залишилося 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет, 12% дронів. Про це стало відомо з інфографіки, яку опублікував у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.



Станом на 22 листопада 2022 року, за словами Резнікова, в Росії залишилося 119 ракет «Іскандер» (13%). На початку війни в арсеналі окупантів було 900 ракет, потім було зроблено 48 ракет. Російська армія витратила 829 ракет.