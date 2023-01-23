Знаем, как отвечать — Зеленский о боях на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видеообращении 23 января о том, что Украина готовит ответ российской армии.



Говоря о боевых столкновениях на Донбассе и обстрелах России по приграничным территориям, в частности, Харьковской и Сумской областей, он заявил, что Украина готовит ответ оккупантам.



Зеленский уточнил, что 23 января он провел ряд разговоров с командующими армией по ситуации на оперативных направлениях.



«‎Жестокие бои продолжаются на основных оперативных направлениях, в том числе на Донбассе. Вражеские обстрелы и штурмы — круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается. Мы видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать»‎, — сказал президент.



Президент подчеркнул, что Украина ответит России на очередные обстрелы приграничных территорий — Сумщины, Харьковщины.



«Украина не проявит слабости. Государство не проявит слабости‎»‎, — добавил он.



Говоря о ситуации в тыловых населенных пунктах, президент напомнил о том, что война в стране продолжается и эту реальность не стоит игнорировать. По его словам, не считаться с войной — это такая роскошь, которую никто себе позволить не может.

20 января президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, призвал партнеров «действовать быстро». Также он просит предоставить танки украинским войскам.



19 января Владимир Зеленский и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели встречу в Киеве, на которой были достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия по усилению ядерной безопасности атомных объектов Украины на фоне боевых действий.