Знаємо, як відповідати — Зеленський про бої на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні 23 січня про те, що Україна готує відповідь російської армії.



Говорячи про бойові зіткнення на Донбасі та обстріли Росії по прикордонних територіях, зокрема Харківської та Сумської областей, заявив, що Україна готує відповідь окупантам.



Зеленський уточнив, що 23 січня він провів низку розмов із командувачами армії щодо ситуації на оперативних напрямках.



«Жорстокі бої продовжуються на основних оперативних напрямках, у тому числі на Донбасі. Ворожі обстріли та штурми — цілодобово. Але битва за Донбас продовжується. Битва за південь продовжується. Ми бачимо, які сили накопичує Росія, і знаємо, як відповідати», — сказав президент.



Президент наголосив, що Україна відповість Росії на чергові обстріли прикордонних територій — Сумщини, Харківщини.



«Україна не виявить слабкості. Держава не виявить слабкості», — додав він.



Говорячи про ситуацію в тилових населених пунктах, президент нагадав, що війна в країні триває і цю реальність не варто ігнорувати. За його словами, не зважати на війну — це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може.

20 січня президент Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на засіданні контактної групи з оборони України в Рамштайні, закликав партнерів «діяти швидко». Також він просить надати танки українським військам.



19 січня Володимир Зеленський та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі провели зустріч у Києві, на якій було досягнуто домовленостей про продовження взаємодії щодо посилення ядерної безпеки атомних об'єктів України на тлі бойових дій.