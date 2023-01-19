Зеленский и Гросси договорились об усилении безопасности ядерной инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели встречу в Киеве, на которой были достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия по усилению ядерной безопасности атомных объектов Украины на фоне боевых действий. Об этом сообщается на сайте Офиса президента 19 января.



Зеленский отметил недопустимость продолжения обстрелов объектов атомной энергетики Украины российскими войсками. В связи с этим он поприветствовал размещение инспекторов агентства на украинских атомных электростанциях.



«‎Знаю, что наши команды работают над усилением безопасности ядерной инфраструктуры. Спасибо за положительное решение о размещении инспекторов на наших атомных электростанциях. Это очень важно»‎, — сказал президент Украины.



Также Зеленский выразил надежду на то, что такие миссии МАГАТЭ помогут прекратить обстрелы украинских АЭС со стороны России.



Президент Украины отметил важность усилий генерального директора МАГАТЭ, направленных на разъяснение странам – членам агентства нарушений норм ядерной безопасности со стороны России и доведение до мирового сообщества необходимости скорейшего освобождения Запорожской АЭС. По его словам, присутствие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС необходимо — Украина делает все возможное для обеспечения их безопасности.



Зеленский выразил уверенность в том, что станцию необходимо демилитаризировать, на ее территории не должно быть ни одного представителя страны-агрессора. Президент акцентировал, что Украина продолжит обсуждение этого вопроса исключительно с МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявляет, что есть продвижения в вопросе обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Также он рассказал, что МАГАТЭ запустило постоянную миссию на Чернобыльской атомной электростанции.



16 января Гросси сообщил о старте расширения миссии агентства в Украине.