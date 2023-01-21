Зеленский был с женой: В Киеве прощаются с погибшими в Броварах руководством и сотрудниками МВД

В Киеве проходит церемония прощания с погибшими в Броварах в результате падения вертолета руководством и сотрудниками Министерства внутренних дел.



Церемонию решили провести в Украинском доме, на подъезде к нему ограничено движение по Институтской и Крещатику.





Попрощаться с погибшими руководством и сотрудниками МВД приходят люди в гражданской и военной форме. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших вместе с супругой Еленой.



Похороны запланированы на Байковом кладбище в Киеве.

В Броварах утром 18 января возле детского сада упал вертолет, после чего возник пожар.



После завершения поисково-спасательных работ на месте крушения вертолета ГСЧС сообщила, что погибли 14 человек, из них один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей. Среди погибших при падении вертолета в Броварах — три человека из руководства МВД, трое пилотов от ГСЧС, и три человека из числа помощников и охраны министра.



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