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Дело о взятке экс-замминистру: Суд арестовал организатора и пособника

24 января 2023, 18:58

Дело о взятке экс-замминистру: Суд арестовал организатора и пособника

Вероятного пособника по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад взяли под стражу. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.

«Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 тысяч 200 гривен», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВАКС в полном объеме удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному организатору предоставления неправомерной выгоды меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 000 472 гривен. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей — до 24 марта 2023 года включительно.

Всего по этому делу задержаны пять человек. Рассмотрение ходатайства относительно замминистра продолжается.

21 января заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Как сообщило НАБУ, Лозинского разоблачили на получении 400 тысяч долларов взятки.

22 января Лозинского уволили с должности замминистра.

Также в субботу издание ZN.ua выпустило расследование, в котором утверждается, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах.

В воскресенье, 22 января, президент Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал «соответствующие решения» на этой неделе в связи с сообщениями о коррупции в ряде министерств и ведомств.

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