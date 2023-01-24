Дело о взятке экс-замминистру: Суд арестовал организатора и пособника

Вероятного пособника по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад взяли под стражу. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.



«Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 тысяч 200 гривен», — говорится в сообщении.



Кроме того, ВАКС в полном объеме удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному организатору предоставления неправомерной выгоды меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 000 472 гривен. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей — до 24 марта 2023 года включительно.



Всего по этому делу задержаны пять человек. Рассмотрение ходатайства относительно замминистра продолжается.

21 января заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Как сообщило НАБУ, Лозинского разоблачили на получении 400 тысяч долларов взятки.



22 января Лозинского уволили с должности замминистра.



Также в субботу издание ZN.ua выпустило расследование, в котором утверждается, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах.



В воскресенье, 22 января, президент Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал «соответствующие решения» на этой неделе в связи с сообщениями о коррупции в ряде министерств и ведомств.