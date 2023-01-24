Справа про хабар ексзаступника міністра: Суд заарештував організатора та пособника

Ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад взяли під варту. Про це повідомив Вищий антикорупційний суд.



«Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного співучасника у справі щодо надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 805 тисяч 200 гривень», — ідеться в повідомленні.



Крім того, ВАКС у повному обсязі задовольнив клопотання детектива НАБУ і застосував до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 100 000 472 гривень. Підозрюваного взяли під варту в залі суду. Термін тримання під вартою — до 24 березня 2023 року включно.



Загалом у цій справі затримано п'ятьох осіб. Розгляд клопотання щодо заступника міністра триває.

21 січня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський був затриманий за підозрою в розкраданні бюджетних коштів. Як повідомило НАБУ, Лозинського викрили на отриманні 400 тисяч доларів хабаря.



22 січня Лозинського звільнили з посади заступника міністра.



Також у суботу видання ZN.ua випустило розслідування, в якому стверджується, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у 2-3 рази дорожче, ніж у роздрібних магазинах.



У неділю, 22 січня, президент Зеленський у вечірньому відеозверненні анонсував «відповідні рішення» цього тижня у зв'язку з повідомленнями про корупцію в низці міністерств і відомств.