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«ДНР»: На улицах Угледара бои не ведутся, в ситуации нет «критических изменений»

26 января 2023, 11:43

«ДНР»: На улицах Угледара бои не ведутся, в ситуации нет «критических изменений»

В ситуации на фронте вблизи Угледара нет «критических изменений». Об этом заявил командир батальона «Восток» так называемой «народной милиции ДНР» Александр Ходаковский.

«Говорить о том, что мы уже на первых улицах города и ведем бои в городских условиях — пока преждевременно, но постепенно подбираемся. Противник пытается выводить из города танки и обрабатывать наши передовые группы. Но несмотря на наши беспилотные потери от РЭБ, действия противника мы видим и реагируем», — сообщил он.

При этом советник главы группировки «ДНР» Игорь Кимаковский сообщил российским СМИ, что оккупационные войска якобы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, и занимают новые позиции на подступах к городу.

Ранее Ходаковский сообщал, что на Угледарском направлении — активизация боевых действий, так как оккупационным войскам «дан жесткий приказ: на запад». Однако выраженных результатов у оккупантов нет.

Руководитель областной военной администрации Павел Кириленко утром информировал, что за сутки в Угледаре снарядами армии РФ повреждены 17 домов.

Об усилении давления российских сил на Угледарском направлении накануне заявили в Минобороны Украины.

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