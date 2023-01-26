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«ДНР»: На вулицях Вугледара бої не точаться, в ситуації немає «критичних змін»

26 січня 2023, 11:43

«ДНР»: На вулицях Вугледара бої не точаться, в ситуації немає «критичних змін»

У ситуації на фронті поблизу Вугледара немає «критичних змін». Про це заявив командир батальйону «Восток» так званої «народної міліції ДНР» Олександр Ходаковський.

«Говорити про те, що ми вже на перших вулицях міста та ведемо бої в міських умовах — поки передчасно, але поступово підбираємося. Противник намагається виводити з міста танки й обробляти наші передові групи. Але попри наші безпілотні втрати від РЕБ, дії противника ми бачимо та реагуємо», — повідомив він.

При цьому радник очільника угруповання «ДНР» Ігор Кімаковський повідомив російським ЗМІ, що окупаційні війська нібито взяли під контроль трасу, що веде з Покровського до Вугледара, й займають нові позиції на підступах до міста.

Раніше Ходаковський повідомляв, що на Вугледарському напрямку — активізація бойових дій, оскільки окупаційним військам «дано жорсткий наказ: на захід». Однак виражених результатів в окупантів немає.

Керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці інформував, що за добу у Вугледарі снарядами армії РФ пошкоджено 17 будинків.

Про посилення тиску російських сил на Вугледарському напрямку напередодні заявили в Міноборони України.

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