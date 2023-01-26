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Зеленский: Мы знаем, как ответить на российский террор

26 января 2023, 23:33

Зеленский: Мы знаем, как ответить на российский террор

Ответом на российский террор может быть новое продвижение ВСУ на фронте и поражение наземных сил оккупантов. Об этом сказал в видеообращении 26 января президент Украины Владимир Зеленский.

«На этот русский террор нужны ассиметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов. Что бы там ни планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть крепче», – сказал он.

По его словам, это обсуждалось сегодня на заседании Ставки.

«Подробно – относительно ситуации на Донетчине. Бахмут, Угледар и вообще битва за Донбасс. Я благодарю все наши подразделения, которые проявляют нужную Украине устойчивость, истощают оккупанта, уничтожают его. Чем больше Россия потеряет в этой битве за Донбасс, тем меньше будет ее всеобщий потенциал», – отметил Зеленский.

Он добавил, что военно-политическое руководство Украины знает, к чему следует готовиться в ближайшие месяцы и, что планируют оккупанты.

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