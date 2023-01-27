Зеленський: Ми знаємо, як відповісти на російський терор

Відповіддю на російський терор може бути нове просування ЗСУ на фронті та поразка наземних сил окупантів. Про це сказав у відеозверненні 26 січня президент України Володимир Зеленський.



«На цей російський терор потрібні ассиметричні відповіді. Потрібен новий рух наших сил на фронті. Необхідно забезпечити поразку наземних сил терористів. Що б там не планували російські окупанти, наша підготовка має бути міцнішою», – сказав він.



За його словами, це було обговорено сьогодні на засіданні Ставки.



«Докладно – щодо ситуації на Донеччині. Бахмут, Вугледар та взагалі битва за Донбас. Я дякую всім нашим підрозділам, які виявляють потрібну Україні стійкість, виснажують окупанта, знищують його. Чим більше Росія втратить у цій битві за Донбас, тим меншим буде її загальний потенціал», – зазначив Зеленський.



Він додав, що військово-політичне керівництво України знає, до чого слід готуватися найближчими місяцями і що планують окупанти.