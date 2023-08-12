Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 августа

Общество



Оккупационные власти «ДНР» планируют привлекать студентов к восстановлению разрушенных зданий и домов в Мариуполе. Активисты студотрядов «ДНР» вместе с подрядчиками из Санкт-Петербурга займутся восстановлением Мариупольского драмтеатра, который был серьезно поврежден в 2022 году российскими оккупантами.



Боевые действия



Ночью в Крыму прогремели взрывы. В сети опубликовали кадры, как утверждается, ночной атаки на поселок Новоозерное. Ранее журналисты там фиксировали большое накопление военной техники РФ. В СБУ заявили, что 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск недалеко от Евпатории.



В Минобороны РФ утверждают, что отразили атаку украинских беспилотников. Утверждается, что 14 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 6 — подвалены средствами радиоэлектронной борьбы.



Мужчина был ранен на территории полигона для твердых бытовых отходов в оккупированной Макеевке. Об этом сообщили в оккупационной администрации города.



В Крыму на Керченском мосту был виден густой дым. Оккупанты заявили, что это дымовая завеса и мост не поврежден.



В результате авиаудара по Орехову Запорожской области погиб сотрудник полиции, ранены 12 человек, среди них 4 полицейских.

Новости Донбасса в видеоформате: