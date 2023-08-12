Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 серпня

Суспільство



Окупаційна влада «ДНР» планує залучати студентів до відновлення зруйнованих будівель та будинків у Маріуполі. Активісти студзагонів «ДНР» разом із підрядниками із Санкт-Петербурга займуться відновленням Маріупольського драмтеатру, який був серйозно пошкоджений у 2022 році російськими окупантами.



Бойові дії



Вночі у Криму пролунали вибухи. У мережі опублікували кадри, як стверджується, нічної атаки на селище Новоозерне. Раніше журналісти там фіксували велике накопичення військової техніки РФ. У СБУ заявили , що 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії.



У Міноборони РФ стверджують, що відбили атаку українських безпілотників. Стверджується, що 14 із них було знищено силами протиповітряної оборони, ще 6 — засобами радіоелектронної боротьби.



Чоловіка було поранено на території полігону для твердих побутових відходів в окупованій Макіївці. .



У Криму на Керченському мосту було видно густий дим. Окупанти заявили, що це димова завіса та міст не пошкоджений.



Внаслідок авіаудару по Оріхову Запорізької області загинув співробітник поліції, поранено 12 осіб, серед них 4 поліцейських.

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