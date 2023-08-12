Студентов привлекут к строительству драматического театра в оккупированном Мариуполе

Оккупационные власти «ДНР» планируют привлекать студентов к восстановлению разрушенных зданий и домов в Мариуполе. Активисты студотрядов «ДНР» вместе с подрядчиками из Санкт-Петербурга займутся восстановлением Мариупольского драмтеатра, который был серьезно поврежден в 2022 году российскими оккупантами.



Студентов уже привлекли к восстановлению десяти домов.



В отделении Российских студенческих отрядов рассказали, что студенты из ДонНАСА проводят свой уже третий трудовой семестр в Мариуполе.



В отрядах — по семь человек, они работают по таким должностям: маляр-штукатур, каменщик, отдел ПТО.

Российские захватчики создали «студенческие трудовые отряды», которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян, сообщили в Центре национального сопротивления.



Напомним, здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе было разрушено в результате бомбового авиаудара ВКС России 16 марта 2022 года. Театр служил бомбоубежищем: от российских бомбардировок там укрывались мирные жители. Точных данных, сколько людей погибло во время удара, нет, однако счет идет на сотни.



Сносом руин Драмтеатра в Мариуполе российские оккупанты пытаются скрыть факт бомбардировки здания армией РФ, которая привела к массовому убийству мирных жителей.