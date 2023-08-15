Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 августа

Политика



Глава канцелярии НАТО Стиан Йенсен предполагает, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку России части своей территории. По его словам, это может быть частью окончания войны в Украине. Спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ заявил, что такие разговоры «абсолютно неприемлемы».



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил к 15 годам лишения свободы командира 3 роты 10 отдельного горно-штурмового батальона (войсковая часть А4267) ВСУ Владимира Казюка. Его обвиняют в «обстреле мирных жителей» поселка Врубовка в июне 2022 года.



Боевые действия



Российские войска авиабомбами и артиллерией атаковали два района в Донецкой области, погибли два человека, еще пять ранены.



В Урожайном все еще продолжаются «жесткие обстрелы», поэтому пока о проведении стабилизационных мероприятий речь не идет. Населенный пункт разрушен более, чем на 80%. В Урожайном до полномасштабного вторжения проживало не более 500 человек.



В ночь на 15 августа Россия выпустила 28 крылатых ракет. 16 сбили силы ПВО, 12 попали в дома, промышленные предприятия, повредили инфраструктуру. Погибли три человека. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.



Житель Горловки получил ранения при подрыве на противопехотной мине «Лепесток». В группировке «ДНР» утверждают, что на подконтрольной РФ части Донецкой области произошло уже 126 случаев подрыва, среди пострадавших 11 детей.



Два мирных жителя города Донецка ранены из-за обстрела Куйбышевского района.



Российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области, били по селам Новодмитровка, Львово и городу Херсон. Ранены пять человек.

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