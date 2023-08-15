«Суд ЛНР» приговорил к 15 годам пленного военнослужащего ВСУ

Фото: Скриншот видео СК РФ

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил к 15 годам лишения свободы командира 3 роты 10 отдельного горно-штурмового батальона (войсковая часть А4267) ВСУ Владимира Казюка. Его обвиняют в «обстреле мирных жителей» поселка Врубовка в июне 2022 года. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.



Утверждается, что с 1 по 5 июня 2022 года Казюк, находясь со своим подразделением в лесополосе на удалении 7 километров от населенного пункта Врубовка, получил координаты для проведения обстрелов. И якобы он произвел «25 выстрелов осколочно-фугасными снарядами из танков». Оккупанты заявляют, что в ходе обстрела частные домовладения получили множественные повреждения.



В Следкоме заявили, что Казюк признан «виновным» в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), а также частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).