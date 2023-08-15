Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 серпня

15 серпня 2023, 23:33

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 серпня

Політика

 Голова канцелярії НАТО Стіан Єнсен припускає , що Україна може набути членства в Альянсі в обмін на поступку Росії частині своєї території. За його словами, це може бути частиною закінчення війни в Україні. Спікер МЗС України Олег Ніколенко у відповідь заявив, що такі розмови «абсолютно неприйнятні».

Права людини

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив до 15 років позбавлення волі командира 3 роти 10 окремого гірничо-штурмового батальйону (військова частина А4267) ЗСУ Володимира Казюка. Його звинувачують у «обстрілі мирних жителів» селища Врубівка у червні 2022 року.

Бойові дії

Російські війська авіабомбами та артилерією атакували два райони на Донеччині, загинули двоє людей, ще п'ять поранено.

В Урожайному все ще тривають «жорсткі обстріли», тож поки що про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. Населений пункт зруйновано більш ніж на 80%. В Урожайному до повномасштабного вторгнення мешкало не більше 500 осіб.

У ніч проти 15 серпня Росія випустила 28 крилатих ракет. 16 збили сили ППО, 12 влучили у будинки, промислові підприємства, пошкодили інфраструктуру. Загинуло троє людей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Житель Горлівки отримав поранення під час підриву на протипіхотній міні «Пелюсток». У угрупуванні «ДНР» стверджують, що на підконтрольній РФ частині Донецької області сталося вже 126 випадків підриву, серед постраждалих 11 дітей.

Двох мирних жителів міста Донецька поранено через обстріл Куйбишевського району.

Російські окупанти завдали удару по Херсонській області, били по селах Новодмитрівка, Львово та місту Херсон. Поранено п'ятьох людей.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякує, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:50
У «ДНР» заявили, що знайшли у Волновасі «екстремістську літературу»
09:27
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали чотири особи
23:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 серпня
21:00
«ДНР»: У Горлівці чоловік постраждав під час підриву на міні «Пелюстка»
15:13
«Суд ЛНР» засудив до 15 років полоненого військовослужбовця ЗСУ
13:29
«ДНР»: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Донецька
23:37
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 серпня
19:00
«Суд ДНР» засудив полоненого «азовця» до 25 років колонії
18:32
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька та села Кременець постраждали троє людей
12:47
Росія відмовилася відновлювати аеропорт Маріуполя найближчими роками
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
20:08
Жителя окупованої Луганщини за роботу у «МНС ЛНР» заочно засудили до 13 років ув'язнення
19:06
«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу Донецька, поранено жінку
17:24
«ДНР»: Двоє людей поранено ранковим обстрілом Горлівки
23:54
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
23:41
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 серпня
22:10
У СБУ розповіли подробиці нічної атаки дронів у Криму — ЗМІ
15:48
В окупованій Макіївці обстріляно полігон ТПВ, поранено чоловіка
12:24
Студентів залучать до будівництва драматичного театру в окупованому Маріуполі
00:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 серпня
усі новини
11:37
Лікар дав поради, як уберегтися від кишкових інфекцій наприкінці літа
11:31
Внаслідок обстрілів Донецької області загинули 4 особи, 7 отримали поранення — голова ОВА
10:59
Росія вночі атакувала порт на Одещині: пошкоджено склади та зерносховища
10:50
У «ДНР» заявили, що знайшли у Волновасі «екстремістську літературу»
10:35
Малюк: Морські дрони, що атакували Кримський міст, військовий корабель та танкер — розробка СБУ
09:27
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали чотири особи
08:56
Сили оборони звільнили від окупантів Урожайне на Донеччині
08:15
Росіяни минулої доби вбили чотирьох мешканців Донбасу
23:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 серпня
21:00
«ДНР»: У Горлівці чоловік постраждав під час підриву на міні «Пелюстка»
20:48
Глава Донецької ОВА про ситуацію в Урожайному: «там ще тривають жорсткі обстріли»
20:37
Обстріл Херсонської області: Поранено п'ятьох людей
20:19
У Повітряних силах заявили, що Україні жодного разу не вдалося збити російські ракети Х-22
19:39
У НАТО запропонували Україні відмовитися від територій. В МЗС назвали це неприйнятним
18:43
Обстріл Донеччини: двоє загиблих та п'ятеро поранених
17:49
Шведська SKF повідомила про влучення ракети в її завод у Луцьку, де загинули троє — ЗМІ
17:03
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямі
15:53
МВС: Внаслідок обстрілу в ніч на вівторок загинули троє людей, 27 поранено
15:13
«Суд ЛНР» засудив до 15 років полоненого військовослужбовця ЗСУ
14:32
Держприкордонслужба: Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК
усі новини
ВІДЕО
В Одесі згорів супермаркет через повітряну атаку. Фото: Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
14 серпня, 09:47
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ► У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
12 серпня, 23:54
Вибух безпілотника у Москві. Кадр з відео У центрі Москви збито безпілотник
11 серпня, 11:18
Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії
10 серпня, 18:40
У Сергієво-Посаді РФ горить завод Міноборони РФ, є постраждалі. Фото: Російські ЗМІ У Підмосков'ї стався вибух на заводі, який виготовляє військове обладнання
09 серпня, 11:21
Міст у районі Генічеська. Фото: ТАСС Завдано ударів по мостах біля Генічеська та Чонгара
06 серпня, 17:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама