Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 серпня

Політика



Голова канцелярії НАТО Стіан Єнсен припускає , що Україна може набути членства в Альянсі в обмін на поступку Росії частині своєї території. За його словами, це може бути частиною закінчення війни в Україні. Спікер МЗС України Олег Ніколенко у відповідь заявив, що такі розмови «абсолютно неприйнятні».



Права людини



Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив до 15 років позбавлення волі командира 3 роти 10 окремого гірничо-штурмового батальйону (військова частина А4267) ЗСУ Володимира Казюка. Його звинувачують у «обстрілі мирних жителів» селища Врубівка у червні 2022 року.



Бойові дії



Російські війська авіабомбами та артилерією атакували два райони на Донеччині, загинули двоє людей, ще п'ять поранено.



В Урожайному все ще тривають «жорсткі обстріли», тож поки що про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. Населений пункт зруйновано більш ніж на 80%. В Урожайному до повномасштабного вторгнення мешкало не більше 500 осіб.



У ніч проти 15 серпня Росія випустила 28 крилатих ракет. 16 збили сили ППО, 12 влучили у будинки, промислові підприємства, пошкодили інфраструктуру. Загинуло троє людей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.



Житель Горлівки отримав поранення під час підриву на протипіхотній міні «Пелюсток». У угрупуванні «ДНР» стверджують, що на підконтрольній РФ частині Донецької області сталося вже 126 випадків підриву, серед постраждалих 11 дітей.



Двох мирних жителів міста Донецька поранено через обстріл Куйбишевського району.



Російські окупанти завдали удару по Херсонській області, били по селах Новодмитрівка, Львово та місту Херсон. Поранено п'ятьох людей.

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