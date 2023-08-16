Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 августа

Общество



Оккупанты продолжают уничтожать украинскую литературу. Утверждается, что в Волновахе обнаружили «канал распространения украинской литературы «с экстремистским содержанием». Якобы при обыске в местах хранения было изъято более полутора тысяч книг, изданных с 2014 по 2022 год. Что это за места – не уточняются.



Боевые действия



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинская армия освободила село Урожайное в Донецкой области. Накануне связанный с Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» писал, что «после отхода российских войск из Урожайного, село перешло в серую зону». По данным канала, ВСУ сохраняют «уверенный контроль» на севере села.



С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны вывели из строя пять крупных десантных кораблей флота россиян. Всего их было шесть.



В группировке «ДНР» заявили, что в Донецке в ходе обстрела погиб мужчина, в Ясиноватой ранен человек. Еще два человека пострадали от подрыва на минах ПФМ-1 «Лепесток» в Донецке.



Российские войска обстреляли Бериславский район Херсонской области — погиб мужчина.

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