Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 серпня

Суспільство



Окупанти продовжують знищувати українську літературу. Стверджується, що у Волновасі виявили «канал поширення української літератури «з екстремістським змістом». Нібито під час обшуку в місцях зберігання було вилучено понад півтори тисячі книг, виданих з 2014 по 2022 рік. Що це за місця – не уточнюються.



Бойові дії



Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила , що українська армія звільнила село Урожайне на Донеччині. Напередодні пов'язаний з Міноборони Росії телеграм-канал «Рибар» писав, що «після відходу російських військ із Урожайного село перейшло в сіру зону». За даними каналу, ЗСУ зберігають «впевнений контроль» на півночі села.



З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони вивели із ладу п'ять великих десантних кораблів флоту росіян. Усього їх було шість.



В угрупуванні «ДНР» заявили , що в Донецьку під час обстрілу загинув чоловік, в Ясинуватій поранено людину. Ще двоє людей постраждали від підриву на мінах ПФМ-1 «Пелюсток» у Донецьку.



Російські війська обстріляли Бериславський район Херсонської області – загинув чоловік.

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