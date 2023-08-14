Россия отказалась восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие годы

Власти России отказались от восстановления аэропорта в оккупированном Мариуполе в ближайшие два года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



«В Мариуполе пока мы не планируем восстанавливать аэропорт в ближайшие два года, <…>, но в плане трехлетнем у нас есть. Мы на 2026 год поставили изыскательские работы в Мариуполе по аэропорту», — приводит слова Хуснуллина «Интерфакс».



Не планирует РФ восстанавливать в ближайшие годы и аэропорт в Донецке.



Хуснуллин отметил, что Донецкий аэропорт планируют «привести в порядок» после окончания боевых действий. «Там он сильно поврежден, но в планах нашей ближайшей пятилетки точно есть восстановление», — добавил российский вице-премьер.



По его словам, аэропорт в Мариуполе находится «в неплохом состоянии».

В начале июня российские власти допускали, что аэропорт Мариуполя может начать функционировать в 2024–2025 годах, а аэропорты в оккупированных Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье будут задействованы позже из-за разрушений.