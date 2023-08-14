Последствия ракетного удара по Юрьевке. Фото: соцсети

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о «прилете» по позициям российских военных во временно оккупированной Юрьевке Мариупольского района.



«Попадание в лагерь оккупантов в лагере „Волна“. Дуплет. Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако у оккупантов счет идет уже на десятки», — написал Андрющенко в Telegram.



В так называемом «СЦКК ДНР» заявили о ранении мальчика 2017 года рождения в селе Юрьевка.



Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило, что Силы обороны в понедельник, 14 августа, нанесли удар по командному пункту российских оккупантов в селе Юрьевка в районе Мариуполя.



В сообщении СтратКома сказано, что удар был около 11:00.



Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Урзуфе вблизи Мариуполя произошла перестрелка с участием «кадыровцев» и военной комендатуры россиян. Есть погибшие и раненые.