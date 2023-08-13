Пожар на свалке в Мариуполе. Видео выложили очевидцы

В Мариуполе на свалке произошел большой пожар.

Об этом сообщили местные жители в телеграм-канале.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что база россиян в городе уничтожена.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Андрющенко, партизаны сожгли российскую базу днем 13 августа.

Советник мэра обнародовал фото пожара, но не предоставил другой информации.

Напомним, ранее недалеко от Мариуполя оккупационные войска устроили перестрелку между своими подразделениями, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.