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Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку

18 серпня 2023, 22:35

Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку

Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку

В окупованому Маріуполі російські чиновники зносять зруйновані в ході обстрілів житлові будинки і замість них зводить іпотечні новобудови. А тим, хто жив на цьому місці до війни, видавати квартири у нових будинках поки що не збираються. Хоча раніше окупаційна адміністрація обіцяла всім безкоштовно відновити.

 «Новини Донбасу» поговорили із мешканкою Маріуполя. Її будинок, у якому вона прожила із сім'єю 20 років, без попередження знесли. Люди сподівалися на відновлення житла, і на місці їхнього будинку  справді закипіло будівництво, але не для них.

 Призначені Росією чиновники на запитання мешканців виразно відповісти не змогли, і ті вже почали шукати інформацію. Ще зберігаючи надію на те, що, можливо, якийсь відсоток квартир забудовник зробить соціальними та їх віддадуть тим, хто  жив тут до війни.

 «Жодний відсоток не віддається людям, які втратили житло. Нам там нічого не видадуть, лише купувати. Хочете, ми поставимо на чергу, але залишилося там лише кілька однокімнатних і дві двокімнатні», — розповіла жінка.

 Крім того, будинок зводиться з нуля та квартири в ньому мають абсолютно інший метраж та планування. Було п'ять під'їздів, а стало три. Жінка змушена винаймати квартиру в Маріуполі, їй відмовляють у наданні житла. Причина — невелика нежитлова споруда за кілька кілометрів від міста, якою вона володіє.

На проспекті Миру у самому центрі міста. Приватний забудовник «РКС Девелопмент» вже представив візуалізацію зовнішнього вигляду будинку, плани житлових та комерційних приміщень. А з 1 серпня було оголошено про старт продажів, поряд із будівництвом поставили офіс. Як дізналися місцеві жителі, квадратний метр житла у новому «будинку з годинником» коштує 115 тисяч рублів, початковий внесок не менше 10% та іпотека під 2%. І зараз подібні умови однакові для всіх, навіть для тих, хто жив у «будинку з годинником» до повномасштабної війни.

 Іпотечне житло російські забудовники будують у різних частинах міста, на місці зруйнованих багатоквартирних будинків. Це більшою мірою відбувається у Центральному та Приморському районі, ймовірно, щоб залучати майбутніх покупців гарним розташуванням. І більшість квартир вже заброньована. А тим часом законні власники квартир змушені жити у знайомих, винаймати житло та оббивати пороги окупаційної адміністрації. Обурення маріупольців зростає. Вони пишуть скарги голові угруповання ДНР Денису Пушиліну, до Слідчого комітету Росії, особисто Путіну. У відповідь лише відписки. Планують навіть створювати ініціативну групу, щоби відстояти свої житлові права. А віце-прем'єр Марат Хуснуллін повідомляє Путіну про успіхи будівництва комерційного житла в Маріуполі та про оформлення перших кредитів.

Правозахисники кажуть, дії окупаційної влади стосовно тих, хто втратив своє житло, є незаконними як у рамках тієї ж російської конституції, як і в рамках міжнародного права.

 А тим часом до нерухомості в захопленому місті починають придивлятися росіяни. За словами правозахисників та юристів, будівництво та купівля нерухомості на окупованих територіях є порушенням міжнародного права, а відповідні документи не мають сили. Спочатку в корені злочином є те, що Росія в принципі внаслідок бойових дій та анексії поширила своє право на території чужої держави.

 Фактичним насильницьким позбавленням права власності є те, що мешканців Маріуполя змушують отримувати російський паспорт. Без нього не можна отримати ні житла, ні компенсації.

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Іпотека відновлення житла

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