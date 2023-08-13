Под Мариуполем оккупанты устроили перестрелку — горсовет

Недалеко от Мариуполя оккупационные войска устроили перестрелку между собой.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

«Вчера во временно оккупированном Урзуфе, под Мариуполем, произошла перестрелка с участием кадыровцев и комендатурой Урзуфа. По нашей информации, как минимум 4 оккупанта отправились на концерт к Кобзону», — говорится в сообщении.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Напомним, ранее подкрепление Росгвардии прибыло в оккупированный Мариуполь. Увеличение личного состава связано с обнаружением движения сопротивления в городе.