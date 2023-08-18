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Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 августа

18 августа 2023, 23:40

Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 августа

Политика

Так называемый «Народный совет ЛНР» принял «закон», по которому «депутаты» изберут главу оккупированной Россией территории Луганской области. Таким образом, от общих «выборов» главы, в которых принимают участие местные жители, решили отказаться. Кандидатов будет определять президент России.

Общество

Вместо социальной стройки - коммерческая. В Мариуполе Россия сносит разрушенные в ходе обстрелов жилые дома, и вместо них возводит ипотечные новостройки. А тем, кто жил на этом месте до войны, выдавать квартиры в новых домах пока что не собираются. Хотя ранее оккупационная администрация обещала всем все бесплатно восстановить.

Мы поговорили с жительницей Мариуполя, дом, в котором она прожила с семьей 20 лет, без предупреждения снесли. Люди надеялись на восстановление жилья, и на месте их дома действительно началось строительство, но не для них.  Подробности смотрите в этом видео.

Подростка из подконтрольного РФ Северодонецка обвинили в покушении на убийство «за пророссийские взгляды». Как утверждает Следственный комитет РФ, в конце августа прошлого года обвиняемый пробрался в частный дом, ошибочно полагая, что там живет «председатель» сельсовета одного из сел Кременского района. Отмечается, что подростка остановили местные жители.

Представитель ГУР Андрея Юсова анонсировал новые обмены военнопленными с Россией. По состоянию на сегодняшний день уже произошло 48 обменов, 2598 пленных защитников и защитниц, а также гражданских возвращены из российского плена.

Боевые действия

Украинский дрон-камикадзе ударил по зданию полиции захваченного Энергодара. В результате атаки ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Павел Чесанов (он из Чувашской республики), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

Российские войска обстреляли «Пункт несокрушимости» в городе Часов Яр, пострадали четыре человека. В результате атаки возник пожар в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, повреждены кровля и балконы.

Три ремонтника погибли в результате взрыва в Киевском районе Донецка, еще один — получил ранения.  Вечером в оккупированном Донецке на Школьном бульваре прозвучал взрыв, погибли три человека и несколько получили ранения.

Новости Донбасса в видеоформате:

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