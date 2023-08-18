Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня

18 серпня 2023, 23:40

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня

Політика

 Так звана «Народна рада ЛНР» ухвалила «закон», за яким «депутати» оберуть голову окупованої Росією території Луганської області. Таким чином, від загальних «виборів» голови, у яких беруть участь місцеві мешканці, вирішили відмовитись. Кандидатів визначатиме президент Росії.

Суспільство

 Замість соціального будівництва – комерційне. У Маріуполі Росія зносить зруйновані під час обстрілів житлові будинки і замість них зводить іпотечні новобудови. А тим, хто жив на цьому місці до війни, видавати квартири у нових будинках поки що не збираються. Хоча раніше окупаційна адміністрація обіцяла всім безкоштовно відновити.

Ми поговорили з мешканкою Маріуполя, будинок, у якому вона прожила із сім'єю 20 років, без попередження знесли. Люди сподівалися на відновлення житла, і на місці їхнього будинку справді розпочалося будівництво, але не для них. Подробиці дивіться у цьому відео .

Підлітка з підконтрольного РФ Сєвєродонецька звинуватили у замаху на вбивство «за проросійські погляди». Як стверджує Слідчий комітет РФ, наприкінці серпня минулого року обвинувачений пробрався до приватного будинку, помилково вважаючи, що там мешкає «голова» сільради одного із сіл Кремінського району. Зазначається, що підлітка зупинили місцеві мешканці.

Представник ГУР Андрія Юсова анонсував нові обміни військовополоненими з Росією. Станом на сьогоднішній день вже відбулося 48 обмінів, 2598 полонених захисників та захисниць, а також цивільних повернуто з російського полону.

Бойові дії

 Український дрон-камікадзе вдарив по будівлі поліції захопленого Енергодару. Внаслідок атаки поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Павло Чесанов (він із Чуваської республіки), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.

Російські війська обстріляли «Пункт незламності» у місті Часів Яр, постраждали чотири особи. Внаслідок атаки виникла пожежа у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, в яких вибило вікна та двері, пошкоджено покрівлю та балкони.

Три ремонтники загинули внаслідок вибуху в Київському районі Донецька, ще один — отримав поранення. Увечері в окупованому Донецьку на Шкільному бульварі пролунав вибух, загинуло троє людей та кілька отримали поранення.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
20:46
Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
20:31
«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»
20:26
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18:29
Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
15:35
У Донецьку комунальники загинули від детонації вибухонебезпечного предмета
12:41
Без загальних «виборів»: стало відомо, як призначатимуть голову «ЛНР»
00:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 серпня
22:55
В окупованому Донецьку поранено чоловіка і жінку похилого віку
18:07
Очне чи дистанційне навчання — донецькі батьки скаржаться на примус з боку шкіл
18:02
Росія видала понад 108 тисяч посвідчень водіїв на окупованій Луганщині
15:19
«ДНР»: Співробітника донецької шахти Скочинського поранено під час обстрілу
14:33
В Україні судитимуть главу «ЛНР» Пасічника
14:06
«Суд ДНР» засудив двох полонених азовців до 24 років в’язниці
13:27
МВС РФ: Близько 80% жителів окупованої Луганщини отримали російські паспорти
23:27
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 серпня
19:15
Ідентифікація переселенців по відеозв'язку недоступна — потрібен ще один документ
15:40
«ДНР»: Чоловік загинув у Донецьку через обстріл, ще одного поранено в Ясинуватій
13:12
«ДНР»: У Донецьку за ранок сталося два підриви на міні «Пелюсток»
усі новини
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
23:23
«Шахтар» гратиме домашні матчі єврокубків у Німеччині
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
22:03
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
21:16
Окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Часовому Яру: є поранені
20:46
Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
20:31
«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»
20:26
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
19:50
Bild: Росія, Туреччина та Катар готують нову угоду замість «зернової угоди»
19:25
Сільгосппідприємства Донеччини постраждали від війни на 4,3 мільярда гривень
19:00
Працюють в екстремальних умовах: аграрії Донеччини зібрали врожай
18:29
Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
17:30
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів — Білий дім
15:35
У Донецьку комунальники загинули від детонації вибухонебезпечного предмета
15:03
У ГУР анонсували «хороші новини» щодо обмінів українських полонених
14:40
Суд залишив під вартою до 9 вересня суддю, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості
14:24
Верещук: Активізувався виїзд людей із захоплених РФ територій України
13:28
Сили РФ вдарили по селу у Запоріжжі, пошкоджено гімназію та приватні будинки
12:41
Без загальних «виборів»: стало відомо, як призначатимуть голову «ЛНР»
12:08
У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа
усі новини
ВІДЕО
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
18 серпня, 22:35
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину «Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
18 серпня, 22:03
Наслідки вибуху у центрі Донецька. Фото: соцмережі Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
18 серпня, 20:46
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ► Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18 серпня, 20:26
Наслідки удару по будівлі поліції окупованого Енергодару. Фото: соцмережі Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
18 серпня, 18:29
У порту Новоросійська спалахнула масштабна пожежа. Фото: соцмережі У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа
18 серпня, 12:08

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама