Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня

Політика



Так звана «Народна рада ЛНР» ухвалила «закон», за яким «депутати» оберуть голову окупованої Росією території Луганської області. Таким чином, від загальних «виборів» голови, у яких беруть участь місцеві мешканці, вирішили відмовитись. Кандидатів визначатиме президент Росії.



Суспільство



Замість соціального будівництва – комерційне. У Маріуполі Росія зносить зруйновані під час обстрілів житлові будинки і замість них зводить іпотечні новобудови. А тим, хто жив на цьому місці до війни, видавати квартири у нових будинках поки що не збираються. Хоча раніше окупаційна адміністрація обіцяла всім безкоштовно відновити.



Ми поговорили з мешканкою Маріуполя, будинок, у якому вона прожила із сім'єю 20 років, без попередження знесли. Люди сподівалися на відновлення житла, і на місці їхнього будинку справді розпочалося будівництво, але не для них. Подробиці дивіться у цьому відео .



Підлітка з підконтрольного РФ Сєвєродонецька звинуватили у замаху на вбивство «за проросійські погляди». Як стверджує Слідчий комітет РФ, наприкінці серпня минулого року обвинувачений пробрався до приватного будинку, помилково вважаючи, що там мешкає «голова» сільради одного із сіл Кремінського району. Зазначається, що підлітка зупинили місцеві мешканці.



Представник ГУР Андрія Юсова анонсував нові обміни військовополоненими з Росією. Станом на сьогоднішній день вже відбулося 48 обмінів, 2598 полонених захисників та захисниць, а також цивільних повернуто з російського полону.



Бойові дії



Український дрон-камікадзе вдарив по будівлі поліції захопленого Енергодару. Внаслідок атаки поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Павло Чесанов (він із Чуваської республіки), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.



Російські війська обстріляли «Пункт незламності» у місті Часів Яр, постраждали чотири особи. Внаслідок атаки виникла пожежа у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, в яких вибило вікна та двері, пошкоджено покрівлю та балкони.



Три ремонтники загинули внаслідок вибуху в Київському районі Донецька, ще один — отримав поранення. Увечері в окупованому Донецьку на Шкільному бульварі пролунав вибух, загинуло троє людей та кілька отримали поранення.

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