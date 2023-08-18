«ЛНР» обвиняет подростка в покушении на убийство «за пророссийские взгляды»

Жителя подконтрольного России Северодонецка 2005 года рождения обвиняют в покушении на убийство мужчины, которого принял за «председателя» сельсовета. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) России.



«Уголовное дело» по обвинению в совершении особо тяжких преступлений по мотивам «политической ненависти» направлено в суд для рассмотрения по существу.



Утверждается, что в конце августа прошлого года обвиняемый пробрался в частный дом, ошибочно полагая, что там живет «председатель» сельсовета одного из сел Кременского района.



Якобы он, вооруженный ножами и иными предметами, проник на территорию дома для совершения убийства «на почве неприязненных отношений из-за его пророссийских политических убеждений».



В региональном управлении СК заявляют, что мужчину остановили местные жители.



Подозреваемый обвиняется «в подготовке к убийству по мотивам политической ненависти и покушении на убийство с целью скрыть другое преступление».



В октябре 2022 года в «МВД ЛНР» заявили, что спецслужбы Украины якобы завербовали подростка 2005 года рождения «для убийства главы сельского совета».