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Оккупанты обстреляли «Пункт несокрушимости» в Часовом Яру: есть раненые

18 августа 2023, 21:16

Оккупанты обстреляли «Пункт несокрушимости» в Часовом Яру: есть раненые

Оккупанты обстреляли «Пункт несокрушимости» в Часовом Яру: есть раненые

Российские войска обстреляли «Пункт несокрушимости» в городе Часов Яр, пострадали четыре человека. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

«Российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии обстреляла город Часов Яр. Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с „Пунктом несокрушимости“, где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и прочее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, повреждены кровля и балконы.

«Телесные повреждения в результате указанного обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина — его госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также среди пострадавших — 67-летний работник гуманитарного штаба.

Правоохранителями осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

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