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Украинские пилоты отправились на обучение F-16 в Британию и Швецию

20 августа 2023, 11:10

Украинские пилоты отправились на обучение F-16 в Британию и Швецию

Украинские пилоты уже отправились на обучение управлением самолетами F-16 в Великобританию и Швецию. Одним из важных факторов — знание английского языка. Об этом рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук в эфире телемарафона.

«В Великобританию на обучение поехали молодые пилоты выпуска 2023 года, что касается Швеции, туда поехали молодые пилоты выпуска 2016 года с достаточным боевым опытом. Система подготовки в странах достаточно гибкая», — сказал Олещук.

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По его словам, к каждому пилоту подходят индивидуально, они тестируют каждого. Кроме того, срок общего обучения украинских пилотов предусматривает 32 месяца. В тоже время, два украинских пилота показали, что готовы овладеть F-16 за 4 месяца.

Командующий ВС отметил, что важным фактором отбора для обучения стало знание английского языка.

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«Знание английского — это ключевое. Потому что здесь не должен работать переводчик. Пилот должен владеть уровнем английского языка на должном уровне. Поэтому все пилоты протестированы, есть высокий уровень, есть средний, несколько ниже, но мы отобрали пилотов, которые уже учатся в странах», — сказал он.

На этой неделе США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов.

16 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что партнеры не успеют передать самолеты F-16 Украине этой осенью или зимой.

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