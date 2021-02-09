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Двое гражданских пытались проехать через блокпост на Донетчине. В ходе стрельбы водитель погиб  

09 февраля 2021, 12:48

Двое гражданских пытались проехать через блокпост на Донетчине. В ходе стрельбы водитель погиб  

На Донетчине в районе населенного пункта Викторовка двое гражданских пытались проехать через блокпост. Мужчины не реагировали на требования военнослужащих остановиться. В результате стрельбы погиб водитель автомобиля. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Вчера, 8 февраля, около 12:00 дня, к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот — увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с учетом случившегося, военный открыл огонь на поражение.

Так, в результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц — водитель и пассажир. 

Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение, однако водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

В сентябре 2014 года военнослужащий 79-го пограничного отряда Сергей Колмогоров на блокпосте под Мариуполем открыл огонь по гражданскому автомобилю, в результате чего погибла женщина.

В 2017 году Приморский райсуд приговорил Колмогорова к 13 годам заключения, однако Высший спецсуд Украины это решение отменил. Его дело было возвращено в Мариуполь на повторное рассмотрение, а сам Колмогоров освобожден из-под стражи.

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