Українські пілоти вирушили навчатися на F-16 до Британії та Швеції

Українські пілоти вже вирушили на навчання керуванням літаками F-16 до Великобританії та Швеції. Одним із важливих факторів є знання англійської мови. Про це розповів командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук в ефірі телемарафону.



«До Великої Британії на навчання поїхали молоді пілоти випуску 2023 року, що стосується Швеції, туди поїхали молоді пілоти випуску 2016 року з достатнім бойовим досвідом. Система підготовки в країнах є досить гнучкою», — сказав Олещук.

За його словами, до кожного пілота підходять індивідуально, вони тестують кожного. Окрім того, термін загального навчання українських пілотів передбачає 32 місяці. Водночас, два українські пілоти показали, що готові опанувати F-16 за 4 місяці.



Командувач ЗС зазначив, що важливим чинником відбору для навчання стало знання англійської мови.

«Знання англійської — це ключове. Тому що тут не повинен працювати перекладач. Пілот має володіти рівнем англійської мови на належному рівні. Тому всі пілоти протестовані, є високий рівень, є середній, дещо нижчий, але ми відібрали пілотів, які вже навчаються у країнах», — сказав він.

США схвалили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки буде завершено підготовку пілотів.



16 серпня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що партнери не встигнуть передати літаки F-16 Україні цієї осені чи взимку.