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Одна з груп ПВК «Вагнера» перестала воювати через арешт бойовика

26 серпня 2023, 14:00

Одна з груп ПВК «Вагнера» перестала воювати через арешт бойовика

Російська неонацистська диверсійно-розвідувальна група "Русич" оголосила, що припиняє виконання «будь-яких бойових завдань».

Причиною призупинення стало затримання фінською поліцією одного з лідерів формування Русич Яна Петровського, відомого під прізвиськом Слов'ян.

«А поки ситуація зі Слов'яном не вирішиться у потрібний нам бік (видача РФ) – Русич припиняє виконання будь-яких бойових завдань. Буде час відпочити і вирішити справи, що накопичилися. Якщо країна не може захистити своїх громадян, то навіщо громадянам захищати країну?», — написало угруповання у своєму пабліку в Telegram.

Українські правоохоронні органи звинувачують Петровського у злочинах, скоєних у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках. Україна, за даними телеканалу MTV3, вже надіслала запит на його екстрадицію.

У посольстві Росії заявили, що «проінформовано про затримання у Фінляндії росіянина за зверненням Києва».

«Русич» заявив, що Петровського було затримано ще місяць тому, а інформація до ЗМІ «не доводилася навмисно, на користь людини та справи». Після затримання дружина Петровського повідомила про те, що сталося, російське консульство, але «МЗС РФ не відреагувало на це ні публічно, ні в залаштунковому форматі».

Згідно з санкціями ЄС, Петровський несе відповідальність за дії, що загрожують суверенітету та незалежності України. Чоловік підозрюється у скоєнні терористичних злочинів у Луганській та Донецькій областях щонайменше у період із червня 2014 по серпень 2015 року.

За даними міністерства фінансів США, Петровський виконував обов'язки командувача силами «Русич» після 2022 року. Ця бойова група брала участь у сутичках з українським добровольчим батальйоном «Айдар» у вересні 2014 року.

«Русич» входить до складу приватної військової компанії «Вагнер».

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