В российском Брянске после атаки дрона горел завод

В российском Брянске в результате атаки дронов загорелся один из крупнейших в России заводов по производству микроэлектроники «Кремний Эл». Пострадавших нет.

Местные власти заявляют, что дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы, но во время падения попал в административное здание. Еще один беспилотник был уничтожен на подлете к Выгоничскому району. Там пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о двух «сбитых» беспилотниках. Один упал за городом, другой в центре, недалеко от штаба южного военного округа РФ.