Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В российском Брянске после атаки дрона горел завод

07 сентября 2023, 22:38

В российском Брянске после атаки дрона горел завод

В российском Брянске в результате атаки дронов загорелся один из крупнейших в России заводов по производству микроэлектроники «Кремний Эл». Пострадавших нет.

Местные власти заявляют, что дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы, но во время падения попал в административное здание. Еще один беспилотник был уничтожен на подлете к Выгоничскому району. Там пострадавших и разрушений нет.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о двух «сбитых» беспилотниках. Один упал за городом, другой в центре, недалеко от штаба южного военного округа РФ.

ТЕГИ

Места
Брянск
Прочее
Пожар Война атака беспилотников

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Донецк, Луганск и не только: главные события 7 сентября
21:16
В «ДНР» признали нехватку медиков
20:34
«ДНР» посадила в тюрьму на 26 лет пленного бойца «Азова»
19:30
«ДНР» заключила в колонию украинского военного на пожизненный срок
17:25
Из оккупированной территории домой вернули еще одного ребенка
16:36
На захваченных территориях оккупанты завозят массовку на «избирательные участки» — ЦНС
11:11
Донецк находится под обстрелом, в Киевском районе города вспыхнул сильный пожар
10:24
Оккупанты из РСЗО обстреляли Сиверск: один человек погиб, еще трое ранены
09:49
В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области
09:29
РФ всячески оказывает давление на население Луганщины, которое еще не получило их паспорт — ОВА
20:01
Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА
16:24
«ДНР»: При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
16:20
На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС
13:40
«ДНР»: В результате обстрела ранены две женщины в Донецке
13:34
Россия завезла в Луганскую область более 750 тысяч пропагандистских книг — ЦНС
11:44
Донецкая область: войска РФ обстреляли Угледар, Новоукраинку и Шевченко
11:01
На захваченной ВС РФ части Луганской области жители «голосуют» под дулом автоматов — ОВА
09:26
Возле Мариуполя оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления — советник мэра
09:19
В оккупированной Луганской области работники банков передают информацию о клиентах военкоматам — ОВА
08:22
Войска РФ из «Градов» и авиации атаковали Херсонскую область: есть жертвы
все новости
23:00
Донецк, Луганск и не только: главные события 7 сентября
22:38
В российском Брянске после атаки дрона горел завод
22:15
США помогут Украине оружием еще на 600 млн долларов
21:23
На Херсонщине подорвано авто с российскими силовиками
21:16
В «ДНР» признали нехватку медиков
20:34
«ДНР» посадила в тюрьму на 26 лет пленного бойца «Азова»
19:30
«ДНР» заключила в колонию украинского военного на пожизненный срок
18:30
ЧВК «Вагнера» больше не набирает наемников, но формирует резерв — СМИ
17:25
Из оккупированной территории домой вернули еще одного ребенка
16:56
Удар по Константиновке: Как выглядит рынок на следующий день после трагедии
16:47
Илон Маск сорвал тайное нападение Украины на флот РФ — CNN
16:36
На захваченных территориях оккупанты завозят массовку на «избирательные участки» — ЦНС
15:51
Воздушные силы Украины продемонстрировали роботу Gepard
15:35
От российских мин в Украине погибли 242 человека, были ранены еще 498
15:27
Коломойского подозревают в завладении 9,2 миллиарда гривен
15:18
Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии
14:53
За прошедшие сутки в аварийный ремонт выведено три блока на ТЭС
14:47
Не артиллерия. В полиции не установили, из какого оружия был нанес удар по Константиновке
14:02
Американская разведка допускает возможность прорыва Украиной линий обороны РФ
14:02
Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны с октября стать на военный учет
все новости
ВИДЕО
С места прилета ракет РФ в Константиновке убрали сгоревшие автомобили, остатки тел и строительный мусор. Фото: Корреспондент «Новостей Донбасса» Удар по Константиновке: Как выглядит рынок на следующий день после трагедии
07 сентября, 16:56
Последствия обстрела в Константиновке. Фото: Новости Донбасса Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
06 сентября, 18:35
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эвакуация раненых воинов с передовой. Фото: «Новости Донбасса» В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом
04 сентября, 13:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама