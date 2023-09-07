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У російському Брянську після атаки дрону горів завод

07 вересня 2023, 22:38

У російському Брянську після атаки дрону горів завод

У російському Брянську в результаті атаки дронів спалахнув один із найбільших у Росії заводів з виробництва мікроелектроніки «Кремній Ел». Постраждалих немає.

Місцева влада заявляє, що дрон був пригнічений силами радіоелектронної боротьби, але під час падіння потрапив до адміністративної будівлі. Ще одного безпілотника було знищено на підльоті до Вигоничського району. Там постраждалих та руйнувань немає.

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Раніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про двох «збитих» безпілотників. Один упав за містом, інший у центрі, неподалік штабу південного військового округу РФ.

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