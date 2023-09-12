В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ в Донецкой области

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях за минувшие сутки, а также продолжили наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.



«В результате штурмовых действий у Сил обороны есть частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области, они вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах», — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.



По данным Генштаба, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. За сутки произошло более 20 боевых столкновений.



«На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области… На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области…. На Марьинском направлении в течение суток наши воины свели насмарку более 10 атак врага в районе Марьинки», — сообщается в сводке.



Украинские военные отразили атаки оккупантов также в районе Новомихайловки и южнее Новодаровки Запорожской области



На Волынском и Полесском направлениях на севере Украины оперативная обстановка без существенных изменений.

ВСУ заняли часть поселка Опытное к югу от Авдеевки в Донецкой области 11 сентября. Поселок, который расположен в менее 5 км от Донецка, российские военные оккупировали в ноябре 2022 года.