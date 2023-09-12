В Генштабі розповіли про просування ЗСУ в Донецькій області

Збройні сили України відбили атаки російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках за минулу добу, а також продовжили наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.



«В результаті штурмових дій у Сил оборони є частковий успіх у районах Кліщіївки Донецької області та Роботино Запорізької області, вони витісняють супротивника з позицій і закріплюються на досягнутих рубежах», — йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.



За даними Генштабу, оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. За добу сталося понад 20 бойових зіткнень.



«На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області… На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області… На Мар'їнському напрямі протягом доби наші воїни звели нанівець понад 10 атак ворога в районі Мар'їнки», — повідомляється у зведенні.



Українські військові відбили атаки окупантів також у районі Новомихайлівки та південніше Новодарівки Запорізької області



На Волинському та Поліському напрямках на півночі України оперативна ситуація без істотних змін.

ЗСУ зайняли частину селища Дослідне на південь від Авдіївки на Донеччині 11 вересня. Селище, яке розташоване менш ніж 5 км від Донецька, російські військові окупували у листопаді 2022 року.