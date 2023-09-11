В Опытном остаются 5-6 человек, продолжаются бои — глава Авдеевской ГВА

В поселке Опытное возле Авдеевки, вероятно, остаются пять-шесть человек. Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



По его словам, связи с местными в самом поселке пока нет.



«Пока неизвестно, что происходит в самом селе. Есть у нас информация, что там еще гражданские люди, мирное население. Ориентировочно должно быть еще пять-шесть человек, оставаться там. Поселок был разбит еще с 2014 года. Мы пытались его восстановить. До начала полномасштабной войны 44 человека оставались в Опытном» — говорит Барабаш.



Барабаш отметил, что «отошедшие с определенных позиций российские военные пытаются их вернуть под свой контроль, однако сейчас безуспешно».



Кроме того, он уточнил, что «от крайних улиц Опытного до взлетной полосы Донецкого аэропорта 1 км может немного больше».



Информацию о том, что ВСУ заняла часть поселка Опытное к югу от Авдеевки в Донецкой области, Виталий Барабаш сообщал накануне. А утром 11 сентября освобождение части Опытного официально подтвердила заместительница министра обороны Анна Маляр.



Поселок, rкоторый расположен в менее 5 км от Донецка, российские военные оккупировали в ноябре 2022 года.