Авдеевка: как люди выживают в разбитом городе и почему не уезжают — репортаж ►

Разбитая, но не сломленная Авдеевка Донецкой области каждый день принимает на себя российские удары. На усыпанных снарядами улицах редко встретишь людей. А уцелевших зданий и вовсе нет. В городе живут преимущественно старики и причины подвергать свою жизнь рискам у всех разные.





Температура воздуха по ночам уже опускается до пяти градусов тепла. Поэтому люди еще с лета собирают дрова. Запасы угля в частном секторе заканчиваются, а жильцы многоквартирных домов топят и готовят еду только на дровах. Ночуют местные в подвалах.

Тамара и еще несколько жильцов этой многоэтажки не так давно живут в подвале. Летом россияне ракетой разрушили соседний подъезд, после этого от трехкомнатной квартиры женщины остались лишь гостиная и кухня.



Живет Тамара не одна, рядом всегда сын, который и остался в городе только ради мамы. Говорит, кто еще поможет ей принести воду и нарубать дров. Ведение хозяйства Андрею дается непросто. После очередных российских обстрелов загорелось его жилье. Потушить не удалось, пришлось спрыгнуть с балкона второго этажа. Итог — сломанная нога.

В Авдеевке работает больница, а на поставки в город всего необходимого люди не жалуются. Говорят, с продуктами проблем нет.



Местные признаются, хоть и привыкли к обстрелам, но все же бывает страшно, особенно по ночам. Здесь нередко от попадания российских ракет под завалами жилых домов умирают люди.

Жителям больно смотреть на то, во что россияне превратили их город. Однако верят, что все скоро закончится и наступит мир. Сейчас в городе остаются около 1800 человек.