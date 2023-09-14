Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ►

Украинская разведка опубликовала видео, на котором, вероятно, зафиксирована атака надводного дрона на российский корабль в Черном море. В сообщении не указывается название судна, однако по очертаниям можно узнать корвет проекта 22160.



«Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу», — говорится в сообщении.



Проект 22160 — это патрульные корабли (корветы). В России их на воде четыре: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Об атаке на последний 14 сентября сообщило Минобороны РФ. Но оно утверждает, что атака якобы не удалась.

Как сообщалось, российские военные подверглись новым атакам на территории временно оккупированного Крыма. Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.