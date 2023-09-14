Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►

Українська розвідка опублікувала відео, на якому, ймовірно, зафіксовано атаку надводного дрона на російський корабель у Чорному морі. У повідомленні не вказується назва судна, проте за обрисами можна впізнати корвет проєкту 22160.



«Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу», — йдеться у повідомленні.



Проєкт 22160 — це патрульні кораблі (корвети). У Росії їх на воді чотири: «Василь Биков», «Дмитро Рогачов», «Павло Державін» та «Сергій Котов». Про атаку на останній 14 вересня повідомило Міноборони РФ. Але воно стверджує, що атака нібито не вдалася.

Як повідомлялося, російські військові зазнали нових атак на території тимчасово окупованого Криму. Збройні сили України завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі.