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Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 октября

14 октября 2023, 23:33

Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 октября

Общество

Более 40 мобилизованных россиян поместили в нелегальный подвал для «отказников» в оккупированном поселке Зайцево Луганской области. После публикации в СМИ появились сообщения, что мужчин освободили. 

Авария на газопроводе Амвросиевка-Донецк и масштабный пожар произошли на оккупированной территории Донецкой области в ночь на 14 октября. В компании «Донбасстрансгаз» утверждают, что авария в поселке Кутейниково не будет иметь последствий для оккупации, потребители получают газ в полном объеме. По данным местных специалистов, произошла разгерметизация магистрального газопровода.

Россияне раздают повестки работникам школ, которые находят на оккупированных территориях Украины и подчиняются оккупационным администрациям, сообщил Центр национального сопротивления.

Боевые действия

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что противник начал активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои. Главная цель россиян — разгром группировки украинских войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября продолжаются. Аналитики Института изучения войны (ISW) пока не нашло ни одного доказательства того, что российские силы контролируют Авдеевский коксохимический завод, о чем те сами заявили накануне. Украинские военные сообщили, что украинские силы продолжают отражать атаки вокруг Авдеевки. Российские СМИ утверждают, что ВСУ используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян на авдеевском направлении.

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрела в Донецке ранена женщина, повреждены несколько жилых домов. Еще, по меньшей мере, два жилых дома получили повреждения в горловском поселке Зайцево.

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