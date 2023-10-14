Оккупанты по-прежнему хотят взять штурмом Авдеевку

Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября продолжаются.



Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские силы продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки, а геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, указывают на то, что российские силы продвинулись к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и южнее восточнее Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).



ISW пока не нашло ни одного доказательства того, что российские силы контролируют Авдеевский коксохимический завод, о чем те сами заявили накануне.



Украинские военные сообщили, что украинские силы продолжают отражать атаки вокруг Авдеевки. Российские СМИ утверждают, что ВСУ используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян на авдеевском направлении.

Российские оккупанты уже пятый день ведут наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области, бои не утихают.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что захватчики не прекращают штурм Авдеевки, они «бьют из всего, что у них есть». Также атакуют тыловые населенные пункты, в частности, обстреляли села Очеретинской громады.