Более 40 россиян держали в «подвале для отказников» на оккупированной Луганщине — СМИ

Более 40 мобилизованных россиян поместили в нелегальный подвал для «отказников» в оккупированном поселке Зайцево Луганской области. После публикации в СМИ появились сообщения, что мужчин освободили.



Об этом пишет российское издание ASTRA, куда обратились жены мобилизованных из 12 гвардейского танкового полка – по их словам, 42 мужчин поместили в подвал для «отказников» после провальной вылазки на Купянском направлении.



«7 октября ребята попали под артобстрел, что привело к потере более 300 человек. За отказ продолжать наступление без достаточного количества оружия и боеприпасов выживших на следующий день увезли в Зайцево. Они сообщили что их удерживают, пытают и избивают. Отобрали телефоны и на связь больше никто не выходил», — сказала изданию Валерия, супруга мобилизованного Романа.



По ее словам, всего за отказ продолжить наступление в Зайцево находятся 42 мобилизованных из Москвы и Подмосковья. Мобилизованные успели сообщить, что им угрожают тюремным сроком или отправить в бой без снаряжения. Женщины писали письма в военную прокуратуру, но ответа на момент публикации они не получили. Сколько всего на данный момент в Зайцево удерживается людей неизвестно.



Ранее ASTRA писала, что нашла 15 подвалов и мест, где удерживали или удерживают российских военных за отказ воевать. Пять — В Донецкой области, 1 в Харьковской и 9 — в Луганской.