Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 жовтня

Суспільство



Понад 40 мобілізованих росіян помістили до нелегального підвалу для «відмовників» в окупованому селищі Зайцеве Луганської області. Після публікації у ЗМІ з'явилися повідомлення, що чоловіків звільнили.



Аварія на газопроводі Амвросіївка-Донецьк та масштабна пожежа сталися на окупованій території Донецької області у ніч проти 14 жовтня. У компанії «Донбастрансгаз» стверджують, що аварія у селищі Кутейникове не матиме наслідків для окупації, споживачі отримують газ у повному обсязі. За даними місцевих фахівців, сталася розгерметизація магістрального газопроводу.



Росіяни роздають повістки працівникам шкіл, які знаходять на окупованих територіях України та підпорядковуються окупаційним адміністраціям, повідомив Центр національного спротиву.



Бойові дії



Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив , що противник розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки та на Куп'янському напрямку. Тривають тяжкі бої. Головна мета росіян — розгром угрупування українських військ, оточення Куп'янська та вихід на кордон річки Оскол.



Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня продовжуються . Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поки не знайшло жодного доказу того, що російські сили контролюють Авдіївський коксохімічний завод, про що самі заявили напередодні. Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати атаки навколо Авдіївки. Російські ЗМІ стверджують, що ЗСУ використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на авдіївському напрямі.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу в Донецьку поранено жінку, пошкоджено кілька житлових будинків. Ще щонайменше два житлові будинки отримали пошкодження у горлівському селищі Зайцеве.

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