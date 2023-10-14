Оккупанты мобилизуют учителей на захваченных территориях — ЦНС

Россияне раздают повестки работникам школ, которые находят на оккупированных территориях Украины и подчиняются оккупационным администрациям.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным центра, о таких случаях известно на временно оккупированных территориях Запорожской области. Так, в одной из захваченных школ повестки другим учителям раздала лично «директор» которую поставили оккупанты.

«Центр Национального Сопротивления призывает украинцев, проживающих на ВОТ, любыми методами уклоняться от службы в российских оккупационных войсках. Мы также предупреждаем, что каждый коллаборационист, каждый оккупант, ответственный за принудительную мобилизацию украинцев, будет отвечать за свои поступки. Движение Сопротивления уничтожило уже много предателей. Никто не избежит наказания», — отметили в ЦНС.

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.